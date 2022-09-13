Стеф Карри – о ситуации с Грайнер: «В администрации Байдена отказались от помощи. Они сказали ничего не говорить об этом»

Разыгрывающий «Уорриорз» , который летом стал ведущим церемонии ESPY, рассказал, что администрация президента США Джо Байдена отказалась от его помощи в освобождении американской центровой Бриттни Гринер.

«Они отказались от помощи. Они сказали нам: «Ничего не говорите об этом», – рассказал Карри.

Во время ESPY Карри выходил на сцену в игровой майке Грайнер.

В августе Химкинский суд приговорил Бриттни к 9 годам колонии и штрафу 1 миллион рублей за контрабанду наркотиков. Параллельно появилась информация о возможном обмене центровой УГМК на заключенных в США россиян.

Вскоре после вынесения приговора глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для обсуждения обмена заключенными существует специальный канал, который согласован президентами России Владимиром Путиным и Байденом.

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США