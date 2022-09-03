Американка Томпсон подписала контракт с «Надеждой», но откажется играть в России из-за ситуации с Грайнер

Американская баскетболистка Юник Томпсон, скорее всего, откажется от выступления за после тюремного заключения .

Оренбургский клуб сообщил о подписании контракта с Томпсон, но отметил, что не рассчитывает на ее приезд в Россию в текущей политической ситуации.

В августе российский суд приговорил Грайнер к 9 годам лишения свободы со штрафом 1 миллион рублей за контрабанду наркотиков.

Ранее агент звездного разыгрывающего призвал бойкотировать российские клубы после ситуации с Бриттни.

Ожидается, что в следующем сезоне в мужских российских командах также будет выступать 31 баскетболист из США.

Деннис Родман корешится с политиками по всему миру. А в Россию на переговоры все-таки не поедет