Комиссионер женской НБА: «Нужно, чтобы русские сделали шаг вперед и приняли предложение нашего президента, чтобы Грайнер благополучно вернулась домой»

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Комиссионер женской НБА Кэти Энгельберт открыла пресс-конференцию, посвященную началу финальной серии плей-офф, заявлением о попытках лиги вернуть домой американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

«Мы всегда думаем о Бриттни Грайнер и о нашем стремлении вернуть ее домой в целости и сохранности как можно скорее. Мы продолжаем работать с Государственным департаментом, правительством, администрацией США и другими структурами над разрешением этой очень сложной ситуации.

Недавно я получила от Бриттни Грайнер письмо, написанное от руки, и меня так вдохновило ее мужество перед лицом огромных испытаний. Мы полностью сосредоточены на том, чтобы она благополучно вернулась домой. Она остается важной частью семьи WNBA.

Она ответила на мое письмо. Я была в восторге. Письмо было очень душевным. Она выразила большую благодарность за усилия, которые я лично и лига предпринимаем, чтобы вернуть ее домой в целости и сохранности как можно скорее. В конце письма она написала: «Вы должны знать, что я держусь, спасибо вам». У меня мурашки по коже от этих слов.

Это было короткое письмо, написанное от руки. Оно очень вдохновило меня, учитывая всю сложность ее ситуации. Но нужно, чтобы русские сделали шаг вперед и приняли предложение нашего президента, чтобы она благополучно вернулась домой», — сказала Энгельберт.

Грайнер, выступавшая за екатеринбургский УГМК, была приговорена российским судом к девяти годам лишения свободы и оштрафована на 1 миллион рублей за контрабанду наркотиков.

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