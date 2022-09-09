Журналист The Nation: «Если бы на месте Бриттни Грайнер был Том Брэди, люди призывали бы «Морских котиков» освободить его»

Известный американский политический обозреватель и спортивный редактор The Nation Дэйв Зирин считает, что американские политики и общество прикладывают недостаточно усилий для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, которая осуждена в России за контрабанду наркотиков.

«Правое крыло как спортивного мира, так и американского общества, включая их лидера, «полуфашиста» Дональда Трампа, решили, что американец, которому грозит девять лет в колонии строгого режима – это не так уж и важно. Они решили, что Грайнер «испорчена» и заслуживает своей участи.

Это шокирует. Если бы Том Брэди был арестован при тех же обстоятельствах, те же самые люди призывали бы «Морских котиков» освободить его.

К большой чести женской НБА, они не призывают к масштабной войне во имя Грайнер, а оказывают давление на Байдена, чтобы тот обменял столько заключенных, сколько необходимо для ее освобождения. Тем не менее, в более массовой культуре мы нормализуем ад Грайнер. Это катастрофично не только для Грайнер, ее жены Шерель и всех, кто ее поддерживает. Это дегуманизирует всех нас.

Мы должны руководствоваться фразой: «Несправедливость где бы то ни было — угроза справедливости повсюду». Вместо этого у нас: «С глаз долой, из сердца вон». И это позор», – пишет Зирин.

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