Джанмарко Поццекко: «После победы над Сербией дал игрокам свою кредитную карту»

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко признался, что дал игрокам свою кредитную карту, чтобы они отпраздновали победу над Сербией в 1/8 финала Евробаскета (94:86).

«После победы дал игрокам свою кредитную карту. Сказал им, что они могут делать все, что захотят. Пусть отпразднуют победу.

Они пригрозили мне, чтобы на этот раз я назвал им правильный ПИН-код», – сказал Поццекко.

Главный фаворит вылетел с Евробаскета. Йокич был в порядке, но сербов снесли эмоциональным торнадо имени Джанмарко Поццекко