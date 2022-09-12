Джанмарко Поццекко: «Николо Мелли – лучший игрок мира»

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Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко похвалил форварда Николо Мелли после победы над Сербией (94:86) в 1/8 финала плей-офф Евробаскета.

«Николо Мелли – лучший игрок мира.

У Нико невероятный баскетбольный IQ, да и не только баскетбольный. Мне еще не доводилось видеть кого-то подобного ему за свои 40 лет в баскетболе. Он всегда знает, что надо делать в разных игровых ситуациях», – заявил Поццекко.

На счету игрока «Милана» в воскресенье 21 очко, 6 подборов и 4 передачи.

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