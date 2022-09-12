Владимир Гомельский – о победе Италии над Сербией: «Это тренерская победа Поццекко»

Известный телекомментатор считает, что Италия обыграла Серию в 1/8 финала плей-офф Евробаскета-2022 потому, что тренер Джанмарко Поццекко как мотиватор оказался сильнее, чем .

«Очень многие аналитики, оценивая состав сборной Италии, не смотрели вниз — кто тренирует. Джанмарко Поццекко — молодой и очень перспективный тренер: не очень опытный, но как и у игрока, как и у тренера, у него есть фантастическая черта — он очень сильнейший мотиватор. Италия показала это с Сербией. Особенно когда даже ветераны, вышедшие на третью четверть, бросались на каждый мяч, как грудью на амбразуру.

Италия в каждой линии имеет высококвалифицированных игроков. Нет, не звезд. Там есть Мелли и Датоме — они были звездами европейской величины, поэтому поиграли некоторое время в НБА. Сейчас они на сходе, однако мастерство осталось при них.

Поццекко поставил очень хороший транзишн. Италия быстро и качественно переходит от защиты к нападению — перед началом турнира я этого не знал. Я просто оценил то, что в каждой линии есть мастера, что они и показали в матче с Сербией.

Сербия мотивацию не проявила. Пешич — опытный, давно все доказавший тренер. Однако как мотиватор он не сильный. Италия выиграла у Сербии не потому, что была в данном матче сильнее, а потому, что больше хотела победить. Я считаю это тренерской победой тренера Поццекко», — сказал Гомельский.

Главный фаворит вылетел с Евробаскета. Йокич был в порядке, но сербов снесли эмоциональным торнадо имени Джанмарко Поццекко