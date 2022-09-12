Джанмарко Поццекко – об удалении в матче с Сербией: «Выпустил львов на волю»

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко не считает свое удаление переломным моментом матча против сборной Сербии (84:86) в 1/8 финала Евробаскета-2022.

Специалист получил второе техническое замечание в третьей четверти игры. Перед тем, как понинуть площадку, он обнял игроков своей команды и отбил пять соперникам. Итальянцы нивелировали 10-очковое отставание к концу периода.

«У нас есть львы, которых выпустили на волю. Тот, кто открывает вольер, не делает чего-то особенного. Вот и я просто выпустил львов на волю», – заявил Поццекко в интервью каналу «Взял Мяч».

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