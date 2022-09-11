Марко Списсу: «Удаление Джанмарко Поццекко открыло что-то внутри нас»

Разыгрывающий сборной Италии Марко Списсу отметил, что удаление главного тренера команды повлияло на исход матча 1/8 финала Евробаскета-2022 против сборной Сербии (94:86).

Специалист получил второе техническое замечание в третьей четверти матча. Перед тем, как понинуть площадку, он обнял игроков своей команды и отбил пять соперникам.

«Думаю, удаление нашего тренера открыло что-то внутри нас. Мы начали лучше играть в защите. Когда мяч переходил к нам, мы удачно действовали в атаке и реализовали много трехочковых бросков. Это вернуло нас в игру. Победить такого соперника, испытывая трудности с составом, – это похоже на сон. Очень рад и горд за нашу команду», – заявил Списсу.

Экс-баскетболист УНИКСа стал самым результативным игроком итальянской сборной. Он набрал 22 очка и совершил 6 передач.

Италия потеряла одного из лидеров перед . Форвард выбыл из-за травмы. Сербия считалась главным претендентом на победу в турнире. Групповой этап команда завершила с показателями 5-0.

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