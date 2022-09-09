Бриттни Грайнер могут обменять на Александра Винника, которому грозит в США 55 лет в тюрьме

Отбывающая в России срок за контрабанду наркотиков известная американская баскетболистка может быть обменяна на россиянина Александра Винника.

Об этом сообщает Marca.

Винника в начале августа экстрадировали в США из Греции. По версии американского следствия, россиянин, работая на криптовалютной бирже BTC-e, занимался отмыванием нескольких миллиардов долларов. Его задержали в Греции в 2017 году по запросу Вашингтона, в Штатах мужчине грозит 55 лет тюремного заключения.

Центровая екатеринбургского УГМК, и сборной США Грайнер приговорена российским судом к 9 годам тюремного заключения общего режима, а также оштрафована на 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла.

Ранее сообщалось, что Грайнер могут обменять на Виктора Бута, российского предпринимателя, который осужден в США на 25 лет тюрьмы за незаконную торговлю оружием и помощь террористическим группировкам.

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