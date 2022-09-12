Стефен Карри: «Дюрэнт думает, что перейдет в какую-то команду, такую как «Финикс», и она останется той же командой, только с ним в составе»

Разыгрывающий в интервью Снуп Доггу заявил, что у («Бруклин») нереалистичные ожидания от его возможного обмена.

По словам Карри, Дюрэнт ошибается, думая, что команда, в которую он перейдет, сумеет сохранить свой звездный состав, поскольку «Бруклин» запрашивает очень высокую цену за своего лидера.

«Он думает, что перейдет в какую-то команду, такую как , и она останется той же командой, только с ним в составе.

У «Бостона» есть всего понемногу, но им придется пойти на организационную перестройку, если они избавятся от Джейлена Брауна. Это один из ключевых игроков команды. Если они его обменяют, все развалится», – сказал Карри.

Стеф согласился со Снуп Доггом, что Дюрэнту лучше остаться в «Нетс».

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?