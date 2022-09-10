Роб Паркер: «Стеф Карри не входит в топ-15 величайших игроков, если убрать титулы 2017 и 2018 годов»

Теги Голден Стэйт Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри Баскетбол

Журналист Fox Sports Роб Паркер считает, что Стефен Карри не входит в число величайших игроков НБА, так как не был главной звездой чемпионских команд «Голден Стэйт» 2017 и 2018 годов.

«Я понимаю, почему люди так говорят. Он стал самым ценным игроком финала, хотя никогда особо не верил в такой исход. Да, это многое значило для него. Но, Стеф, если убрать те два титула, ты не попадешь в топ-10 или в топ-15 игроков, о которых все говорят», – заявил Паркер.

Награду MVP финала в 2017 и 2018 годах получил Кевин Дюрэнт, который перешел в «Бруклин» летом 2019 года.

Помните, как Дюрэнт переходил в «Голден Стэйт»? Клэй всех веселил, Грин плакал (?), а Карри должен был объясниться  

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные