Стефен Карри: «Уорриорз» рассматривали вариант с возвращением Дюрэнта, я был не против»

Лидер признался, что минувшим летом в клубе обсуждали вариант с приобретением экс-игрока команды , который представляет .

«Конечно, мы рассматривали это!

Было обсуждение внутри клуба, «Если он доступен, что будем делать?» Каждая команда проводит подобные обсуждения. Они позвонили мне и спросили, что я думаю по этому поводу. У меня не было никаких сомнений.

Я знаю, кто такой Кей Ди, знаю его, как человека, мы провели вместе три сезона. Он отличный чувак», – заявил Карри.

Дюрэнт ранее провел за «Уорриорз» три сезона, команда дважды выигрывала чемпионат.

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