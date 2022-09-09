Тим Хардуэй: «Многие думали, что Стеф Карри не справится с травмами»

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Бывший игрок «Майами» Тим Хардуэй отдал должное лидеру «Уорриорз» Стефен Карри, который на начальном этапе карьеры испытывал проблемы с голеностопными суставами, но в итоге стал одной из главных звезд НБА.

«Многие думали, что Стеф Карри не справится с травмами, что с ним покончено. Думали, что он будет часто вылетать из-за голеностопов и ничего в итоге не добьется. Но он работал, чтобы сделать суставы сильными. И он вернулся, как бы говоря всем: «Я здесь надолго, я буду играть и побеждать, приносить клубу чемпионские титулы», – сказал Хардуэй.

Карри четыре раза становился чемпионом НБА с «Голден Стэйт», по ходу прошлого сезона он вышел на 1-е место в истории лиги по точным 3-очковым за карьеру.

Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия

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