Тим Хардуэй: «Многие думали, что Стеф Карри не справится с травмами»

Бывший игрок «Майами» Тим Хардуэй отдал должное лидеру «Уорриорз» Стефен Карри, который на начальном этапе карьеры испытывал проблемы с голеностопными суставами, но в итоге стал одной из главных звезд НБА.
«Многие думали, что Стеф Карри не справится с травмами, что с ним покончено. Думали, что он будет часто вылетать из-за голеностопов и ничего в итоге не добьется. Но он работал, чтобы сделать суставы сильными. И он вернулся, как бы говоря всем: «Я здесь надолго, я буду играть и побеждать, приносить клубу чемпионские титулы», – сказал Хардуэй.
Карри четыре раза становился чемпионом НБА с «Голден Стэйт», по ходу прошлого сезона он вышел на 1-е место в истории лиги по точным 3-очковым за карьеру.
Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия