Пейтон Мэннинг: «Моя шутка про желание Дюрэнта играть в сильной команде не потеряла актуальности»

Легендарный игрок НФЛ Пейтон Мэннинг пошутил над звездой «Нетс» Кевином Дюрэнтом, когда давал совет ведущему ESPY Стефену Карри из «Уорриорз».

«Когда я вел шоу пять лет назад, позволил себе остроту про , которая наделала шуму. Та моя шутка про желание Кевина играть в сильной команде не потеряла актуальности, так что можешь использовать», – произнес Мэннинг.

В 2017 году Мэннинг выступил ведущим ESPY и пошутил по поводу нашумевшего перехода Дюрэнта из «Тандер» в «Уорриорз».

«Наша команда по гимнастике настолько хороша, что Кевин Дюрэнт сказал мне, что собирается присоединиться к ним в следующем сезоне», – сказал Мэннинг.

В межсезонье-2022 Дюрэнт запросил обмен из , который вылетел в первом раунде плей-офф.

«Стойкость» – фантазия на тему «Что, если Кевин Дюрэнт рос в 2020-м». Подростковая драма о баскетболе на фоне COVID и BLM

Карри сравнялся по титулам с Леброном Джеймсом. Какое место он теперь занимает в Пирамиде величия