Пейтон Мэннинг: «Моя шутка про желание Дюрэнта играть в сильной команде не потеряла актуальности»

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Легендарный игрок НФЛ Пейтон Мэннинг пошутил над звездой «Нетс» Кевином Дюрэнтом, когда давал совет ведущему ESPY Стефену Карри из «Уорриорз».

«Когда я вел шоу пять лет назад, позволил себе остроту про Кевина Дюрэнта, которая наделала шуму. Та моя шутка про желание Кевина играть в сильной команде не потеряла актуальности, так что можешь использовать», – произнес Мэннинг.

В 2017 году Мэннинг выступил ведущим ESPY и пошутил по поводу нашумевшего перехода Дюрэнта из «Тандер» в «Уорриорз».

«Наша команда по гимнастике настолько хороша, что Кевин Дюрэнт сказал мне, что собирается присоединиться к ним в следующем сезоне», – сказал Мэннинг. 

В межсезонье-2022 Дюрэнт запросил обмен из «Бруклина», который вылетел в первом раунде плей-офф.

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