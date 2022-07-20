Генменеджер клуба НБА: «Дюрэнт не выиграет ни одного титула без Стефа Карри»

Генеральный менеджер одного из клубов скептически относится к возможному обмену форварда .

«Все в лиге прекрасно понимают, что Кей Ди, вероятно, не выиграет больше ни одного титула без . Именно поэтому никто не хочет отдавать все активы за него», – заявил анонимный генменеджер.

По прогнозам функционера Дюрэнт останется в «Нетс» на следующий сезон.

Помните, как Дюрэнт переходил в «Голден Стэйт»? Клэй всех веселил, Грин плакал (?), а Карри должен был объясниться