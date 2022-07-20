Генменеджер клуба НБА: «Дюрэнт не выиграет ни одного титула без Стефа Карри»

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Генеральный менеджер одного из клубов НБА скептически относится к возможному обмену форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта.

«Все в лиге прекрасно понимают, что Кей Ди, вероятно, не выиграет больше ни одного титула без Стефена Карри. Именно поэтому никто не хочет отдавать все активы за него», – заявил анонимный генменеджер.

По прогнозам функционера Дюрэнт останется в «Нетс» на следующий сезон.

Помните, как Дюрэнт переходил в «Голден Стэйт»? Клэй всех веселил, Грин плакал (?), а Карри должен был объясниться  

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