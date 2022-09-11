Лука Дончич – первый игрок за последние 30 лет, набравший 30+ очков в трех матчах подряд на Евробаскете

Звездный разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич стал первым игроком за последние 30 лет, который набрал 30+ очков в трех матчах подряд на Евробаскете.

Рекорд принадлежит греку Никосу Галису, который на Евробаскете 1987 года набирал 30+ очков во всех матчах. Сборная Греции стала победителем турнира, Галис был признан MVP и стал самым результативным игроком (37,0 очка в среднем за матч).

В матче 1/8 финала Евробаскета-2022 против сборной Бельгии (88:72) Дончич набрал 35 очков, реализовав 11 из 25 с игры, 4 из 10 из-за дуги и 9 из 10 с линии штрафных. Также на счету словенца 5 подборов, 5 передач и 4 перехвата за 35:41 на площадке.

Вау, у Луки Дончича – 47 очков против Франции и Гобера! Больше на Евробаскете набирал лишь забытый бельгиец 65 лет назад