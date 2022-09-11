Дино Радончич: «Уровень судейства был ужасным, нам не дали победить»

Форвард сборной Черногории Дино Радончич раскритиковал судейство в матче 1/8 финала Евробаскета-2022 против сборной Германии (79:85).

«В конечном счете, они не дали нам победить, что было ожидаемо. Уровень судейства был ужасным. Жаль, что лучших арбитров нет на турнире. Все это понимают, такое происходит не в первый раз», – заявил Радончич.

Это уже второй матч 1/8 финала, в котором участники недовольны работой рефери. Ранее Бельгия заявила о предвзятости судей к лидеру Словении Луке Дончичу.

Перформансы суперзвезд, судейские скандалы и провальная организация. Что происходит на Евробаскете-2022