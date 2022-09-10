Лука Дончич набрал 35 очков в победном матче с Бельгией

Лидер сборной Словении Лука Дончич отметился результативным выступлением в матче 1/8 финала Евробаскета-2022 против сборной Бельгии (88:72).

Звездный разыгрывающий «Далласа» набрал 35 очков, реализовав 11-25 с игры, 4-10 из-за дуги и 9-10 со штрафной линии. Также на счету Дончича 5 подборов, 5 передач и 4 перехвата за 35:41 на площадке.

В 1/4 финала Словения сыграет с победителем пары Украина – Польша.

Вау, у Луки Дончича – 47 очков против Франции и Гобера! Больше на Евробаскете набирал лишь забытый бельгиец 65 лет назад