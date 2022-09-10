Лука Дончич: «Если бы я слушал критиков, меня бы здесь не было»

Лидер сборной Словении Лука Дончич прокомментировал критику из-за лишнего веса, с которой он сталкивается по ходу карьеры.

«Если бы меня волновало мнение людей о моем отдыхе, я бы сказал, что меня бы здесь не было. Понимаете? Мне нет никакого дела до этого», – сказал Дончич.

Звездный разыгрывающий набрал 35 очков, 5 подборов, 5 передач и 4 перехвата и помог Словении обыграть Бельгию (88:72) в 1/8 финала Евробаскета-2022.

Вау, у Луки Дончича – 47 очков против Франции и Гобера! Больше на Евробаскете набирал лишь забытый бельгиец 65 лет назад