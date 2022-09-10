«В баскетболе нет равноправия». Бельгия недовольна судейством в матче со Словенией

Главный тренер сборной Бельгии Дарио Джерджа пожаловался на работу судей в матче 1/8 финала Евробаскета-2022 против сборной Словении.

«В последние несколько недель я много слышал о равноправии. Но равноправия в баскетболе не существует. Два месяца люди говорят, что у всех будут равные возможности. Все будет честно и одинаково для каждого. Но это не так. Давай перестанем врать друг другу», – сказал Джерджа.

Центровой бельгийской команды Кевин Тумба отметил предвзятое судейство по отношению к лидеру словенской сборной Луке Дончичу.

«Я старался играть жестко, но это , с ним такое невозможно. Иногда он фолит, а рефери не видят. Но, когда другой парень что-то делает, конечно, они это видят», – заявил Тумба.

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