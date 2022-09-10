Словения прибыла в Берлин с 10-часовой задержкой. Перед тренировкой команде не показали, где находится раздевалка

У сборной Словении возникли проблемы с переездом из Кельна в Берлин, где проходит плей-офф Евробаскета-2022.

Организаторы запланировали для словенцев чартерный рейс на 9 утра в четверг. Руководство команды предпочло отдых и отказалось от данного варианта.

Словения надеялась сесть на скоростной поезд до столицы Германии в 3 часа дня. Однако система управления центрального железнодорожного вокзала Кельна вышла из строя из-за сильного дождя накануне, в результате чего поезда не могли прибыть на станцию.

В итоге действующие чемпионы прибыли в Берлин с 10-часовой задержкой.

Небольшой инцидент произошел и перед тренировкой Словении в Берлине. Во время турнира за каждой командой закрепляется специальный человек, который сопровождает делегацию на различных турнирных объектах и помогает игрокам и тренерскому штабу перемещаться по городу. Однако приставленный к словенцам помощник не знал, где находятся раздевалки в тренировочном центре. В результате игрокам пришлось переодеваться в зале, одновременно наблюдая за тренировкой сборной Франции.

Напомним, на первый матч Евробаскета словенцы вынуждены были добираться на такси, так как водитель командного автобуса был пьян.

В 1/8 финала плей-офф Словения сегодня проведет встречу с Бельгией.

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