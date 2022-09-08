Патрик Беверли: «Леброн и Дэвис будут играть со мной, а не я с ними»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис Миннесота НБА Патрик Беверли НБА плей-офф Энтони Дэвис Баскетбол

Новобранец «Лейкерс» Патрик Беверли подколол звездных игроков команды.

«Ты будешь играть вместе с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом», – начал свой вопрос журналист.

«Это они будут играть со мной. Я вышел в плей-офф в прошлом сезоне, они – нет. В этом вся разница», – поправил журналиста Беверли.

«Лейкерс» Леброна и Дэвиса завершили минувший чемпионат на 11-м месте в Западной конференции с показателями 33-49. «Миннесота» Беверли проиграла «Мемфису» (2-4) в первом раунде плей-офф.

«Если бы не баскетбол, я бы сейчас был лучшим наркоторговцем». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли (враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России)

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