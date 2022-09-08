Патрик Беверли: «Леброн и Дэвис будут играть со мной, а не я с ними»

Новобранец «Лейкерс» Патрик Беверли подколол звездных игроков команды.
«Ты будешь играть вместе с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом», – начал свой вопрос журналист.
«Это они будут играть со мной. Я вышел в плей-офф в прошлом сезоне, они – нет. В этом вся разница», – поправил журналиста Беверли.
«Лейкерс» Леброна и Дэвиса завершили минувший чемпионат на 11-м месте в Западной конференции с показателями 33-49. «Миннесота» Беверли проиграла «Мемфису» (2-4) в первом раунде плей-офф.
«Если бы не баскетбол, я бы сейчас был лучшим наркоторговцем». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли (враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России)