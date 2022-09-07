Патрик Беверли: «Безумно рад играть в одной команде с Расселлом Уэстбруком»

Разыгрывающий Патрик Беверли заявил, что очень рад играть в одной команде с , и что они идеально подходят друг другу.

«Я безумно рад. Два-три года назад мне задали вопрос, с кем бы я хотел сыграть в одной команде, и Уэстбрук был первым, кого я назвал. Брона я знаю с детства, с моего первого сезона в лиге, так что, разумеется, я хочу играть с ним.

У меня никогда не было партнера с таким духом соперничества, огнем, волей, злобой, упорством. Не терпится увидеть, что из этого выйдет. Как и в любых отношениях нас ждут тяжелые разговоры. Но это необходимо для победы, поэтому я в восторге от этих разговоров, в восторге от тренировок.

Мы с Уэстбруком идеально подходим друг другу. Я часто бросаю с правого фланга. Он любит получать мяч спиной к кольцу на правом фланге. Я забрасываю 50 процентов из левого угла. Думаю, если у меня в паре будет еще один разыгрывающий, это сработает. Это касается и Леброна. Чем больше у вас игроков, умеющих разыгрывать, тем лучше вы как команда», – сказал Беверли.

«Был бы лучшим наркоторговцем без баскетбола». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли – враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России