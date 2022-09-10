Рэпер Lil Wayne: «Лейкерс» могут выиграть чемпионат. Я верю в Леброна»

Рэпер Lil Wayne считает, что нынешняя команда «Лейкерс» способна выиграть чемпионский титул.

«Болею за команду, но даже если отвлечься от этого, верю, что «Лейкерс» могут выиграть чемпионат.

«Лейкерс» могут пройти этот путь до самого конца, если Леброн будет делать свое дело. И если будет здоров. Я верю в Леброна, но не уверен по поводу Эй Ди и его здоровья. Верю в Брона.

Важно помнить, что неудачный прошлый сезон прошел во многом без Леброна и Эй Ди. Мы оцениваем шансы по итогам прошлого чемпионата, игре Уэстбрука, чему угодно, но Леброна и Эй Ди не было в составе», – заявил музыкант.

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