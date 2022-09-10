Марк Кьюбан: «Мне совсем не нравится идея с турниром по ходу сезона НБА»

В пятницу были опубликованы подробности формата мини-турнира, который планирует провести во время сезона-2023/24.

Владелец «Мэверикс» признался, что не поддерживает идею.

«Если говорить об этом турнире, то я не поклонник. Я совсем не поклонник этого, мне не нравится эта идея. Могу себе представить, что «Мэвз» не участвуют вовсе или дают отдых лучшим игрокам. До тех пор, пока они не вручат мне за это Кубок Лэрри О’Брайена. Трофей есть трофей, всегда надо думать именно об этом.

Если разобраться в этой истории, мне кажется, мы признаем, что у нас есть проблема, но мы пытаемся справиться с симптомами, а не с проблемой», – заявил Кьюбан.

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