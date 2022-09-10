Стал известен формат мини-турнира НБА в сезоне-2023/24

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания опубликовал подробности формата мини-турнира, который планирует провести во время сезона-2023/24.

Турнир будет включать в себя кубковые матчи, которые пройдут в ноябре. Восемь лучших команд примут участие в турнире на выбывание, который пройдет в декабре. В это время остальные 22 команды продолжат играть матчи регулярного чемпионата.

Все матчи, кроме финала, будут частью обычного расписания из 82 игр. Таким образом, команды, которые встретятся в финале, в итоге проведут 83 матча.

Денежное вознаграждение и призы будут определены позже. Ранее сообщалось о возможном призе в 1 миллион долларов для каждого игрока команды-победителя.

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