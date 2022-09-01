Кидд, Кьюбан и Финли посетили матч Словении против Литвы

Главный тренер «Далласа» , владелец клуба и ассистент генерального менеджера посетили матч Евробаскета-2022 между сборными Словнии и Литвы (92:85).

Представители «Мэверикс» прилетели к Германию на церемонию чествования легенды НБА и сборной Германии Дирка Новицки и воспользовались моментом, чтобы посмотреть на игру новой звезды за сборную Словении.

Дончич набрал в матче 14 очков (4 из 14 с игры), а также сделал 10 передач, 6 подборов и 3 перехвата.

Фото: официальный сайт ФИБА.

Фото: Twitter-аккаунт Neddy_Nedd.

Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА