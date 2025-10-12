Виктор Оладипо: «Я определенно один из лучших. Мое место там, где есть эти три буквы – Н,Б,А»

Виктор Оладипо заявил о своей цели вернуться в НБА после игры в Китае.

33-летний баскетблист уже дважды набирал более 20 очков в предсезонных играх НБА , включая 22 очка при 7 из 10 попаданий в первой половине матча против «Клипперс». Сейчас Оладипо выступает за «Гуанчжоу Лонг-Лайонс» и после окончания предсезонки планирует оценить свои дальнейшие возможности.

«Это прекрасно. Я не играл почти два с половиной, почти три года. Так что здорово снова выйти на площадку, соревноваться с лучшими. Я действительно получаю от этого удовольствие.

Просто рад, что вернулся. Скучал по самому духу соревнований, я просто люблю эту игру. Баскетбол был здесь до всего остального, до того, как появились лиги, до всех этих структур. Так что моя любовь к нему вечна.

Не думаю, что есть предел тому, чего я хочу достичь. И не думаю, что есть предел моим возможностям. Возраст – это всего лишь число. Это скорее иллюзия. Все дело в том, как я себя чувствую. Потолка не существует», – сказал 33-летний баскетболист в интервью HoopsHype.

Также Оладипо прокомментировал свои перспективы возвращения в НБА и потенциальный вариант с Европой: «Люди из НБА проявляют интерес, но, опять же, с новым коллективным договором, с контрактами и прочим, возможности клубов ограничены. Время покажет. Когда возможность представится, я буду готов.

Что касается Европы, знаете, если дело дойдет до крайности, и это будет последний вариант, тогда посмотрим. Но я определенно один из лучших. Так что мое место там, где есть эти три буквы – Н,Б,А».