1

Киган Мюррэй пропустит 4-6 недель из-за повреждения пальца

Форвард «Сакраменто» перенесет операцию на большом пальце.

По информации инсайдера Майкл Скотто, Киган Мюррэй получил разрыв локтевой коллатеральной связки большого пальца левой руки.

Как сообщает клуб, 25-летнему баскетболисту предстоит операция, после которой его состояние будет переоценено примерно через 4-6 недель.

В прошлом сезоне Мюррей провел 77 матчей в составе «Кингз», набирая в среднем 12,4 очка, 6,7 подбора и 1,4 передачи за 34 минуты на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница инсайдера Майкла Скотто в соцсети X
logoСакраменто
logoКиган Мюррэй
logoНБА
травмы
