Егор Дёмин: «Полноценно тренируюсь с командой и с большой вероятностью приму участие в следующей предсезонной игре»
Егор Дёмин поделился впечатлениями от игры с «Санз» в Макао.
«Игра получилась напряженной, но в итоге сумели переломить ход и выиграть +2.
В Макао все было круто. За неделю удалось сделать много дел. Я полноценно тренируюсь с командой и с большой вероятностью приму участие в следующей предсезонной игре. Но об этом чуть позже», – написал российский защитник «Бруклина» в своем Telegram-канале.
В очередном предсезонном матче НБА «Нетс» обыграли «Финикс» со счетом 111:109. Дёмин не принимал участия в игре.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал Егора Дёмина
