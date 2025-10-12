Егор Дёмин: «Полноценно тренируюсь с командой и с большой вероятностью приму участие в следующей предсезонной игре»

Егор Дёмин поделился впечатлениями от игры с «Санз» в Макао.

«Игра получилась напряженной, но в итоге сумели переломить ход и выиграть +2.

В Макао все было круто. За неделю удалось сделать много дел. Я полноценно тренируюсь с командой и с большой вероятностью приму участие в следующей предсезонной игре. Но об этом чуть позже», – написал российский защитник «Бруклина » в своем Telegram-канале.

В очередном предсезонном матче НБА «Нетс» обыграли «Финикс» со счетом 111:109. Дёмин не принимал участия в игре.