Инсайдер Джован Буха: «Лейкерс» стали немного более открыты к краткосрочным шагам»

«Лейкерс» пересматривают планы после получения новой информации о Яннисе.

«Яннис Адетокумбо приоткрыл дверь для перехода, но теперь поступают сведения, что его предпочтительным направлением были бы «Никс», а не «Лейкерс ».

Думаю, что смещение акцентов у «озерников» в сторону краткосрочных целей и режима «победы здесь и сейчас» частично связано с успехом Луки Дончича на Евробаскете. Но, скорее всего, причина в другом – команда получила информацию, что некоторые «крупные рыбы», на которых она рассчитывала, либо не появятся на рынке, либо будут не так доступны, как ожидалось», – заявил инсайдер.

Буха добавил, что, хотя «Лейкерс » сохраняют гибкость на случай, если звезда уровня Адетокумбо станет доступной, им нужно быть осторожными в том, как они выстраивают свою позицию на будущее.