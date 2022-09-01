Марк Кьюбан: «Я на 25 процентов литовец. Часть меня болеет за Литву»

Владелец поделился впечатлениями от матча чемпионата Европы между сборными Словении и Литвы (92:85).

«Мне нравится смотреть, как играет Лука, потому что он очень любит играть. Это всегда весело, потому что он получает удовольствие от игры.

Я рад, что прилетел, потому что одно дело, когда Лука играет за «Мэверикс», и совсем другое, когда он представляет свою страну. Я был рад увидеть литовцев, словенцев и просто весь этот ажиотаж.

Вы не знаете, что я на 25 процентов литовец. Моя бабушка из Дарбенай. Я должен болеть за Луку, но часть меня болеет за Литву», – сказал Кьюбан.

Дончич сильнее Янниса и Йокича? Сербия опять провалится? Итудис – лучший тренер? Важные вопросы о Евробаскете-2022