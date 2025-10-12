  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Стив Керр о назначении Споэльстры главным тренером сборной США: «Он невероятен. Это феноменальный тренер»
0

Стив Керр о назначении Споэльстры главным тренером сборной США: «Он невероятен. Это феноменальный тренер»

Стив Керр поддержал назначение Споэльстры главным тренером американской сборной.

«Спо [Эрик Споэльстра] – невероятный специалист. Он феноменальный тренер. За последние два лета я наблюдал за его работой вблизи и смог убедиться, насколько он хорош. Я давно им восхищался, но теперь увидел это воочию.

Я считаю, что работа ассистентом является практически обязательным условием для главного тренера сборной США. Это совершенно другая работа, и теперь у него есть этот опыт – прямо как у меня с Греггом Поповичем на чемпионате мира-2019 и Олимпиаде в Токио.

Спо – идеальная кандидатура. Он справится блестяще», – заявил бывший главный тренер сборной США.

Эрик Споэльстра станет новым главным тренером сборной США

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBC Sports
logoСтив Керр
logoсборная США
logoЭрик Споэльстра
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Майк Данливи: «Стив Керр может оставаться в «Уорриорз» столько, сколько захочет»
10 октября, 20:55
Эрик Споэльстра станет новым главным тренером сборной США
29 октября, 17:17
Стив Керр: «В спорте у тренерской работы есть срок годности. Но я не чувствую, что мой истек»
37 октября, 15:05
Главные новости
НБА. Предсезонные матчи. «Вашингтон» играет с «Торонто», «Лейкерс» примут «Голден Стэйт» и другие матчи
1036 минут назадLive
Стефан Йович получил травму голеностопа
сегодня, 19:57
Семен Антонов – второй игрок в истории Лиги ВТБ, преодолевший отметку в 3000 очков за карьеру
сегодня, 19:36
Киган Мюррэй пропустит 4-6 недель из-за повреждения пальца
2сегодня, 19:26
«Оклахома» подписала контракт с Виктором Лахиным
2сегодня, 19:06
Егор Дёмин: «Полноценно тренируюсь с командой и с большой вероятностью приму участие в следующей предсезонной игре»
сегодня, 18:33
Виктор Оладипо: «Я определенно один из лучших. Мое место там, где есть эти три буквы – Н,Б,А»
10сегодня, 17:50
Единая лига ВТБ. Трехочковый Астапковича на последних секундах принес ЦСКА победу над «Зенитом», 33 очка Патрика Миллера помогли «Локо» обыграть МБА-МАИ
53сегодня, 17:04
Инсайдер Джован Буха: «Лейкерс» стали немного более открыты к краткосрочным шагам»
4сегодня, 16:12
Адам Сильвер о статье Леброна в китайской газете: «Взять слова, сказанные кем-то, и представить их в виде авторской колонки от первого лица – это неприемлемо»
11сегодня, 15:52
Ко всем новостям
Последние новости
«Маккаби Тель-Авив» интересуется Иффе Лундбергом
39 минут назад
Тайсон Картер госпитализирован из-за респираторных осложнений
50 минут назад
Георгиос Барцокас о победе над «Панатинаикосом»: «Это вопрос гордости»
сегодня, 20:29
Чемпионат Франции. «Париж» проиграл «Монако»
сегодня, 19:41
ACB. «Баскония» победила «Реал», «Барселона» проиграла «Форса Льеде» и другие результаты
сегодня, 19:16
Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» в овертайме обыграла «Венецию», «Дертона» победила «Тревизо» и другие результаты
сегодня, 18:55
Александер Секулич после поражения от ЦСКА: «Больше всего мне понравилось то, что мы прогрессируем как команда»
1сегодня, 18:46
Андреас Пистиолис о матче с «Зенитом»: «Очень рад, что мы добились победы, но наша игра все равно не соответствует моим стандартам»
сегодня, 18:14
Адриатическая лига. «Дубай» уверенно обыграл «Борац Чачак», «Мега» победила «Босна Роял»
1сегодня, 18:01
Чемпионат Греции. 22 очка Везенкова помогли «Олимпиакосу» обыграть «Панатинаикос»
1сегодня, 17:58