Стив Керр о назначении Споэльстры главным тренером сборной США: «Он невероятен. Это феноменальный тренер»

Стив Керр поддержал назначение Споэльстры главным тренером американской сборной.

«Спо [Эрик Споэльстра] – невероятный специалист. Он феноменальный тренер. За последние два лета я наблюдал за его работой вблизи и смог убедиться, насколько он хорош. Я давно им восхищался, но теперь увидел это воочию.

Я считаю, что работа ассистентом является практически обязательным условием для главного тренера сборной США. Это совершенно другая работа, и теперь у него есть этот опыт – прямо как у меня с Греггом Поповичем на чемпионате мира-2019 и Олимпиаде в Токио.

Спо – идеальная кандидатура. Он справится блестяще», – заявил бывший главный тренер сборной США.

Эрик Споэльстра станет новым главным тренером сборной США