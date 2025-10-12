Стефан Йович получил травму голеностопа

Защитник «Баварии» получил травму в матче чемпионата Германии.

Стефан Йович повредил голеностоп и не смог продолжить игру четвертого тура чемпионата Германии против «Бамберга».

До момента травмы Йович провел на площадке 23 минуты, набрал 8 очков, сделал 6 передач и 5 подборов.

Главный тренер мюнхенцев Гордон Херберт после матча отметил: «Мы пока не знаем, что именно со Стефаном, но все выглядело не очень хорошо».

Для «Баварии» это очередной удар по составу – ранее травмы получили Рокас Йокубайтис, Элиас Харрис, Йоханнес Фойгтманн и Уэньин Гэбриэл.