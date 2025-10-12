0

Стефан Йович получил травму голеностопа

Защитник «Баварии» получил травму в матче чемпионата Германии.

Стефан Йович повредил голеностоп и не смог продолжить игру четвертого тура чемпионата Германии против «Бамберга».

До момента травмы Йович провел на площадке 23 минуты, набрал 8 очков, сделал 6 передач и 5 подборов.

Главный тренер мюнхенцев Гордон Херберт после матча отметил: «Мы пока не знаем, что именно со Стефаном, но все выглядело не очень хорошо».

Для «Баварии» это очередной удар по составу – ранее травмы получили Рокас Йокубайтис, Элиас Харрис, Йоханнес Фойгтманн и Уэньин Гэбриэл.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
logoБавария
logoчемпионат Германии
травмы
logoСтефан Йович
logoЕвролига
Горди Херберт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бавария – Милан – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евролига, 14 октября 2025
сегодня, 14:20Пользовательская новость
Евролига. 20+12 от Монеке помогли «Црвене Звезде» обыграть «Фенербахче», «Жальгирис» справился с «Баварией» и другие результаты
410 октября, 20:59
«Бавария» сообщила о подписании Стефана Йовича
10 сентября, 14:04
Главные новости
НБА. Предсезонные матчи. «Вашингтон» играет с «Торонто», «Лейкерс» примут «Голден Стэйт» и другие матчи
1036 минут назадLive
Стив Керр о назначении Споэльстры главным тренером сборной США: «Он невероятен. Это феноменальный тренер»
сегодня, 20:12
Семен Антонов – второй игрок в истории Лиги ВТБ, преодолевший отметку в 3000 очков за карьеру
сегодня, 19:36
Киган Мюррэй пропустит 4-6 недель из-за повреждения пальца
2сегодня, 19:26
«Оклахома» подписала контракт с Виктором Лахиным
2сегодня, 19:06
Егор Дёмин: «Полноценно тренируюсь с командой и с большой вероятностью приму участие в следующей предсезонной игре»
сегодня, 18:33
Виктор Оладипо: «Я определенно один из лучших. Мое место там, где есть эти три буквы – Н,Б,А»
10сегодня, 17:50
Единая лига ВТБ. Трехочковый Астапковича на последних секундах принес ЦСКА победу над «Зенитом», 33 очка Патрика Миллера помогли «Локо» обыграть МБА-МАИ
53сегодня, 17:04
Инсайдер Джован Буха: «Лейкерс» стали немного более открыты к краткосрочным шагам»
4сегодня, 16:12
Адам Сильвер о статье Леброна в китайской газете: «Взять слова, сказанные кем-то, и представить их в виде авторской колонки от первого лица – это неприемлемо»
11сегодня, 15:52
Ко всем новостям
Последние новости
«Маккаби Тель-Авив» интересуется Иффе Лундбергом
39 минут назад
Тайсон Картер госпитализирован из-за респираторных осложнений
50 минут назад
Георгиос Барцокас о победе над «Панатинаикосом»: «Это вопрос гордости»
сегодня, 20:29
Чемпионат Франции. «Париж» проиграл «Монако»
сегодня, 19:41
ACB. «Баскония» победила «Реал», «Барселона» проиграла «Форса Льеде» и другие результаты
сегодня, 19:16
Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» в овертайме обыграла «Венецию», «Дертона» победила «Тревизо» и другие результаты
сегодня, 18:55
Александер Секулич после поражения от ЦСКА: «Больше всего мне понравилось то, что мы прогрессируем как команда»
1сегодня, 18:46
Андреас Пистиолис о матче с «Зенитом»: «Очень рад, что мы добились победы, но наша игра все равно не соответствует моим стандартам»
сегодня, 18:14
Адриатическая лига. «Дубай» уверенно обыграл «Борац Чачак», «Мега» победила «Босна Роял»
1сегодня, 18:01
Чемпионат Греции. 22 очка Везенкова помогли «Олимпиакосу» обыграть «Панатинаикос»
1сегодня, 17:58