0

Семен Антонов – второй игрок в истории Лиги ВТБ, преодолевший отметку в 3000 очков за карьеру

Форвард ЦСКА вошел в историю Единой Лиги ВТБ.

Семен Антонов набрал 8 очков в победном матче ЦСКА против «Зенита» (85:84) и преодолел отметку в 3000 очков за карьеру в Единой лиге ВТБ.

Он стал всего вторым игроком в истории турнира, достигшим этого рубежа (первый – Алексей Швед). После сегодняшней игры на счету форварда ЦСКА 3006 очков.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт Единой лига ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
logoЦСКА
logoСемен Антонов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александер Секулич после поражения от ЦСКА: «Больше всего мне понравилось то, что мы прогрессируем как команда»
1сегодня, 18:46
Андреас Пистиолис о матче с «Зенитом»: «Очень рад, что мы добились победы, но наша игра все равно не соответствует моим стандартам»
сегодня, 18:14
Единая лига ВТБ. Трехочковый Астапковича на последних секундах принес ЦСКА победу над «Зенитом», 33 очка Патрика Миллера помогли «Локо» обыграть МБА-МАИ
48сегодня, 17:04
Главные новости
Стефан Йович получил травму голеностопа
9 минут назад
Киган Мюррэй пропустит 4-6 недель из-за повреждения пальца
140 минут назад
НБА. Предсезонные матчи. «Вашингтон» играет с «Торонто», «Лейкерс» примут «Голден Стэйт» и другие матчи
1050 минут назадLive
«Оклахома» подписала контракт с Виктором Лахиным
2сегодня, 19:06
Егор Дёмин: «Полноценно тренируюсь с командой и с большой вероятностью приму участие в следующей предсезонной игре»
сегодня, 18:33
Виктор Оладипо: «Я определенно один из лучших. Мое место там, где есть эти три буквы – Н,Б,А»
10сегодня, 17:50
Единая лига ВТБ. Трехочковый Астапковича на последних секундах принес ЦСКА победу над «Зенитом», 33 очка Патрика Миллера помогли «Локо» обыграть МБА-МАИ
48сегодня, 17:04
Инсайдер Джован Буха: «Лейкерс» стали немного более открыты к краткосрочным шагам»
4сегодня, 16:12
Адам Сильвер о статье Леброна в китайской газете: «Взять слова, сказанные кем-то, и представить их в виде авторской колонки от первого лица – это неприемлемо»
10сегодня, 15:52
Кендрик Нанн не сыграет против «Олимпиакоса» из-за проблем с коленом
сегодня, 15:31
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Париж» проиграл «Монако»
25 минут назад
ACB. «Баскония» победила «Реал», «Барселона» проиграла «Форса Льеде» и другие результаты
50 минут назад
Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» в овертайме обыграл «Венецию», «Дертона» победила «Тревизо» и другие результаты
сегодня, 18:55
Александер Секулич после поражения от ЦСКА: «Больше всего мне понравилось то, что мы прогрессируем как команда»
1сегодня, 18:46
Андреас Пистиолис о матче с «Зенитом»: «Очень рад, что мы добились победы, но наша игра все равно не соответствует моим стандартам»
сегодня, 18:14
Адриатическая лига. «Борац Чачак» играет с «Дубаем», «Мега» победила «Босна Роял»
1сегодня, 16:49Live
Чемпионат Греции. 22 очка Везенкова помогли «Олимпиакосу» обыграть «Панатинаикос»
1сегодня, 17:58
Харри Джайлз подписал контракт с «Цзянсу Дрэгонс»
сегодня, 17:17
Жоффре Ловернь продолжит карьеру в Кувейте
сегодня, 16:34
Маркус Ховард пропустит матч с «Реалом» из-за лимита на легионеров
сегодня, 16:00