Семен Антонов – второй игрок в истории Лиги ВТБ, преодолевший отметку в 3000 очков за карьеру

Форвард ЦСКА вошел в историю Единой Лиги ВТБ.

Семен Антонов набрал 8 очков в победном матче ЦСКА против «Зенита» (85:84) и преодолел отметку в 3000 очков за карьеру в Единой лиге ВТБ.

Он стал всего вторым игроком в истории турнира, достигшим этого рубежа (первый – Алексей Швед ). После сегодняшней игры на счету форварда ЦСКА 3006 очков.