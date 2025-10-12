Семен Антонов – второй игрок в истории Лиги ВТБ, преодолевший отметку в 3000 очков за карьеру
Форвард ЦСКА вошел в историю Единой Лиги ВТБ.
Семен Антонов набрал 8 очков в победном матче ЦСКА против «Зенита» (85:84) и преодолел отметку в 3000 очков за карьеру в Единой лиге ВТБ.
Он стал всего вторым игроком в истории турнира, достигшим этого рубежа (первый – Алексей Швед). После сегодняшней игры на счету форварда ЦСКА 3006 очков.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт Единой лига ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости