Марк Кьюбан и Джейсон Кидд прилетели в Германию на церемонию чествования Дирка Новицки

Представители «Далласа» примут участие в церемонии чествования Дирка Новицки, которая пройдет сегодня в Кельне. В рамках церемонии состоится торжественный вывод из обращения 14-го номера, под которым бывший форвард «Мэверикс» выступал за сборную Германии.

На мероприятии будут присутствовать владелец «Далласа» Марк Кьюбан, президент по баскетбольным операциям Нико Харрисон, ассистент генерального менеджера Майкл Финли и главный тренер команды Джейсон Кидд.

На церемонии выступят президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент ФИБА Хамане Ньянг, глава Федерации баскетбола Германии Инго Вайс и главная звезда вечера Дирк Новицки.

Церемония состоится перед началом матча Германия – Франция в день открытия Евробаскета-2022. По информации СМИ, на встречу было продано не менее 17 500 билетов. Вместимость Ланксесс-Арены составляет 19 250 мест.

Новицки помог Германии завоевать «бронзу» чемпионата мира-2002 и «серебро» Евробаскета-2005.

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