  • Александер Секулич после поражения от ЦСКА: «Больше всего мне понравилось то, что мы прогрессируем как команда»
Александер Секулич после поражения от ЦСКА: «Больше всего мне понравилось то, что мы прогрессируем как команда»

Тренер «Зенита» настроен позитивно, несмотря на обидное поражение в концовке.

«Больше всего мне понравилось то, что мы прогрессируем как команда. Мы становимся лучше. Сейчас нам непросто, потому что, как я уже говорил, у нас короткая ротация и отсутствуют несколько ключевых игроков. Но большую часть игры не было видно, что нам кого-то не хватает.

Наши игроки показали себя так, как и должны, когда мы оказались в сложной ситуации. И, конечно, мы играли против очень сильной команды, которая показывает потрясающий баскетбол.

Это чемпионы Единой лиги ВТБ, поэтому я особенно горжусь тем, как сыграли наши ребята. К сожалению, нам не удалось выиграть, но по сравнению с последними матчами против ЦСКА или УНИКСа мы сильно прибавили», – заявил Александер Секулич.

В очередном матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ московский ЦСКА в гостях победил санкт-петербургский «Зенит» со счетом 85:84, благодаря трехочкому Антона Астапковича на последней секунде игры.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт «Зенита»
Александер Секулич
logoЗенит
logoЦСКА
logoЕдиная лига ВТБ
