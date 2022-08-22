Марк Стейн: «Даллас» не был близок к приобретению Кобе Брайанта»

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По словам инсайдера Марка Стейна, источники, близкие к «Лейкерс», опровергают историю владельца «Далласа» Марка Кьюбана о том, как клуб в 2007 году чуть не приобрел Кобе Брайанта.

«Два источника, знакомые с позицией «Лейкерс», утверждают, что «Мэверикс» были не настолько близки к приобретению Кобе Брайанта, как кажется Кьюбану.

По словам одного из источников, тем летом «Лейкерс» предложили Брайнту только один обмен, чтобы оценить его готовность отказаться от пункта о запрете обмена. Это был «Детройт», а не «Даллас».

Брайант незамедлительно наложил вето на сделку с «Пистонс», которые предлагали Ричарда Хэмилтона и Тэйшоуна Принса, и в итоге прибыл в тренировочный лагерь, когда «Лейкерс» в обстоятельствах, напоминающих нынешний «Бруклин», перестали искать новые варианты обмена», – сказал Стейн.

Владелец «Далласа» отказался от гимна США перед играми, но разозлил НБА и спровоцировал принятие специального закона в Техасе

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