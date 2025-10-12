Андреас Пистиолис о матче с «Зенитом»: «Очень рад, что мы добились победы, но наша игра все равно не соответствует моим стандартам»
Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу команды в Санкт-Петербурге.
«Я очень рад, что мы добились победы. Мы, наконец, нашли свой ритм, но наша игра все равно не соответствует моим стандартам.
При подготовке мы говорили, что если у кого-то не пойдет игра, другой возьмет роль лидера на себя.
У нас было несколько попыток отдать игру сопернику, но мы одержали победу. Нужно работать над нашей игрой», – сказал Андреас Пистиолис.
В очередном матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ московский ЦСКА обыграл «Зенит» со счетом 85:84, благодаря трехочкому Антона Астапковича на последней секунде игры.
