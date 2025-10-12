  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Андреас Пистиолис о матче с «Зенитом»: «Очень рад, что мы добились победы, но наша игра все равно не соответствует моим стандартам»
0

Андреас Пистиолис о матче с «Зенитом»: «Очень рад, что мы добились победы, но наша игра все равно не соответствует моим стандартам»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу команды в Санкт-Петербурге.

«Я очень рад, что мы добились победы. Мы, наконец, нашли свой ритм, но наша игра все равно не соответствует моим стандартам.

При подготовке мы говорили, что если у кого-то не пойдет игра, другой возьмет роль лидера на себя.

У нас было несколько попыток отдать игру сопернику, но мы одержали победу. Нужно работать над нашей игрой», – сказал Андреас Пистиолис.

В очередном матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ московский ЦСКА обыграл «Зенит» со счетом 85:84, благодаря трехочкому Антона Астапковича на последней секунде игры.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЦСКА
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
Андреас Пистиолис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. Трехочковый Астапковича на последних секундах принес ЦСКА победу над «Зенитом», 33 очка Патрика Миллера помогли «Локо» обыграть МБА-МАИ
42сегодня, 17:04
Александер Секулич о матче с ЦСКА: «Нам нужна поддержка болельщиков, особенно сейчас, когда нам очень не везет с травмами»
сегодня, 09:22
Андреас Пистиолис: «Поздравляю «Бетсити Парму». Мы провели уже вторую плохую игру в этом сезоне»
35 октября, 16:59
Главные новости
НБА. Предсезонные матчи. «Вашингтон» сыграет с «Торонто», «Лейкерс» примут «Голден Стэйт» и другие матчи
107 минут назад
Виктор Оладипо: «Я определенно один из лучших. Мое место там, где есть эти три буквы – Н,Б,А»
542 минуты назад
Единая лига ВТБ. Трехочковый Астапковича на последних секундах принес ЦСКА победу над «Зенитом», 33 очка Патрика Миллера помогли «Локо» обыграть МБА-МАИ
42сегодня, 17:04
Инсайдер Джован Буха: «Лейкерс» стали немного более открыты к краткосрочным шагам»
4сегодня, 16:12
Адам Сильвер о статье Леброна в китайской газете: «Взять слова, сказанные кем-то, и представить их в виде авторской колонки от первого лица – это неприемлемо»
7сегодня, 15:52
Кендрик Нанн не сыграет против «Олимпиакоса» из-за проблем с коленом
сегодня, 15:31
Эван Фурнье пропустит матч с «Панатинаикосом»
2сегодня, 15:03
Экс-телохранитель Леброна Джеймса: «Когда мы стояли в лифте, он сказал мне: «Если ко мне подойдет какой-то фанат, бей его локтем»
4сегодня, 13:45
Скип Бэйлесс: «У Леброна Джеймса нет никакой травмы. Он дуется. Он бунтует»
14сегодня, 12:15
Никола Йокич о Кэмероне Джонсоне: «Он слишком много думает, пытаясь вписаться в игру»
4сегодня, 11:43
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Борац Чачак» играет с «Дубаем», «Мега» победила «Босна Роял»
1сегодня, 16:49Live
Чемпионат Греции. 22 очка Везенкова помогли «Олимпиакосу» обыграть «Панатинаикос»
134 минуты назад
ACB. «Баскония» принимает «Реал», «Барселона» проиграла «Форса Льеде» и другие матчи
сегодня, 17:24
Чемпионат Франции. «Париж» принимает «Монако»
сегодня, 17:21Live
Харри Джайлз подписал контракт с «Цзянсу Дрэгонс»
сегодня, 17:17
Жоффре Ловернь продолжит карьеру в Кувейте
сегодня, 16:34
Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» играет с «Венецией», «Дертона» принимает «Тревизо» и другие матчи
сегодня, 16:30Live
Маркус Ховард пропустит матч с «Реалом» из-за лимита на легионеров
сегодня, 16:00
Чемпионат Турции. «Фенербахче» обыграл «Каршияку», «Анадолу Эфес» победил «Меркезефенди»
сегодня, 15:02
Буги Эллис может продолжить карьеру в «Дубае»
сегодня, 14:47