Чарльз Баркли: «Руководитель «Никс» сказал, что «Джаз» хотели заполучить его жену, его детей»

Эксперт TNT Чарльз Баркли рассказал, как один из руководителей «Никс» Уильям Уэсли объяснил несостоявшийся обмен с «Ютой».

«Я спросил: «Уэс, почему вы не выменяли Митчелла?» Он сказал: «О, чувак, не верь СМИ. Конечно, мы хотели заключить сделку, но им нужна была моя жена, мои дети, мои внуки. Они просто пытались нас ограбить. Нам пришлось отказаться».

Я отдаю должное «Никс», потому что нельзя отдавать все ради одного парня. Мне нравится Донован, он очень хороший игрок. Это первый раз за долгое время, когда «Никс» действительно проявили сдержанность», – сказал Баркли.

Донован Митчелл – в «Кливленде»! Они собрали лучшую заднюю линию Востока?