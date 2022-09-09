Чарльз Баркли: «Руководитель «Никс» сказал, что «Джаз» хотели заполучить его жену, его детей»

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Эксперт TNT Чарльз Баркли рассказал, как один из руководителей «Никс» Уильям Уэсли объяснил несостоявшийся обмен с «Ютой».

«Я спросил: «Уэс, почему вы не выменяли Митчелла?» Он сказал: «О, чувак, не верь СМИ. Конечно, мы хотели заключить сделку, но им нужна была моя жена, мои дети, мои внуки. Они просто пытались нас ограбить. Нам пришлось отказаться».

Я отдаю должное «Никс», потому что нельзя отдавать все ради одного парня. Мне нравится Донован, он очень хороший игрок. Это первый раз за долгое время, когда «Никс» действительно проявили сдержанность», – сказал Баркли.

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