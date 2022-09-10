НБА планирует потолок зарплат в сезоне-23/24 на отметке 134 млн долларов, порог налога – 162 млн

НБА сообщила командам, что по-прежнему ожидает значительного повышения потолка зарплат и порога налога на роскошь в сезоне-2023/24.

Ожидается, что потолок зарплат в новом сезоне будет на отметке 134 миллиона долларов, порог налога на роскошь – на отметке 162 миллиона. Оба показателя являются рекордными и на 1 миллион выше, чем последние прогнозы лиги, сделанные в июне.

На сезон-2022/23 потолок зарплат составляет 123,655 миллиона, порог налога на роскошь – 150,267 миллиона. Согласно прогнозу, в следующем сезоне потолок зарплат вырастет на 8,4 процента, порог налога — на 7,8 процента.

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