Айзейя Томас: «Леброн Джеймс – Эйнштейн баскетбола»

Легенда «Детройта» напомнил, что отличает ( ) от остальных великих игроков в истории НБА.

«Посмотрите на тренерское дерево каждого легендарного игрока, и вы увидите, как с философской точки зрения формировалось их величие. Карим, Мэджик, Берд, Джордан, я. Вы можете посмотреть на наших тренеров в университете и в НБА и понять, как мы учились баскетболу.

Леброн Джеймс пришел в НБА из школы. Кто был его учителем? Леброн — гениальный баскетболист, поэтому я называю его Эйнштейном баскетбола», – сказал Томас.

Как прошло лето Леброна: разрывал любителей, шантажировал «Лейкерс», выпустил фильм и провоцировал скандалы