«Нью-Йорк» и «Даллас» проявляют интерес к Бояну Богдановичу

и заинтересованы в приобретении форварда «Юты» и сборной Хорватии Бояна Богдановича (33 года, 201 см).

Ранее сообщалось, что интерес к хорвату также проявляют и .

«Джаз» в межсезонье-2022 обменяли Донована Митчелла с Руди Гобером и приступили к перестройке состава. Сообщалось, что клуб ведет переговоры по Богдановичу, а также по Майку Конли и Джордану Кларксону.

Богданович в прошлом сезоне набирал 18,1 очка при 38,7% из-за дуги в 69 матчах.

Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял Донована Митчелла