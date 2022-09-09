«Нью-Йорк» и «Даллас» проявляют интерес к Бояну Богдановичу

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«Нью-Йорк» и «Даллас» заинтересованы в приобретении форварда «Юты» и сборной Хорватии Бояна Богдановича (33 года, 201 см).

Ранее сообщалось, что интерес к хорвату также проявляют «Лейкерс» и «Финикс».

«Джаз» в межсезонье-2022 обменяли Донована Митчелла с Руди Гобером и приступили к перестройке состава. Сообщалось, что клуб ведет переговоры по Богдановичу, а также по Майку Конли и Джордану Кларксону.

Богданович в прошлом сезоне набирал 18,1 очка при 38,7% из-за дуги в 69 матчах.

Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял Донована Митчелла

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