Агент WNBA: «Грайнер используют как пешку. Что будет, когда Россия захочет еще одну?»

Майк Каунд, агент нескольких игроков женской НБА, считает арест весомой причиной для отказа играть в России.

В августе российский суд приговорил баскетболистку УГМК, и сборной США к 9 годам лишения свободы со штрафом 1 миллион рублей за контрабанду наркотиков.

«Будем честны, в данный момент США и Россия находятся в состоянии войны. Сейчас не время ехать туда. У нас уже есть Грайнер, которую используют как пешку, хотя она практически ничего не сделала. Что будет, когда они захотят еще одну пешку? Этого достаточно, чтобы не ездить в Россию», – заявил Клауд.

По расчетам USA Today, в следующем сезоне в России будут выступать минимум 31 баскетболист и одна баскетболистка из США.

Деннис Родман корешится с политиками по всему миру. А в Россию на переговоры все-таки не поедет