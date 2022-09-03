Агент WNBA: «Грайнер используют как пешку. Что будет, когда Россия захочет еще одну?»

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Майк Каунд, агент нескольких игроков женской НБА, считает арест Бриттни Грайнер весомой причиной для отказа играть в России.

В августе российский суд приговорил баскетболистку УГМК«Финикса» и сборной США к 9 годам лишения свободы со штрафом 1 миллион рублей за контрабанду наркотиков.

«Будем честны, в данный момент США и Россия находятся в состоянии войны. Сейчас не время ехать туда. У нас уже есть Грайнер, которую используют как пешку, хотя она практически ничего не сделала. Что будет, когда они захотят еще одну пешку? Этого достаточно, чтобы не ездить в Россию», – заявил Клауд.

По расчетам USA Today, в следующем сезоне в России будут выступать минимум 31 баскетболист и одна баскетболистка из США.

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