«Пример Грайнер часто всплывает при переговорах с легионерами. Они говорят: «Мы прилетим в Россию, а нас арестуют!» Директор «Трактора» Савин об иностранцах

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Иван Савин рассказал о трудностях, возникающих при переговорах с иностранными игроками.

«При переговорах с легионерами часто всплывает пример баскетболистки Бриттни Грайнер. Они говорят: «Мы прилетим в Россию, а нас арестуют!» Мы им отвечаем: «Не везите наркотики с собой, и все будет нормально».

Наши переговоры строятся на работе с возражениями и опасениями. Мы все эти требования готовы решить. Особенно что касается безопасности в Челябинске. Уверен: наши болельщики иностранцев будут носить на руках», – сказал директор «Трактора».

Центровая екатеринбургского УГМК, «Финикса» и сборной США Бриттни Грайнер приговорена российским судом к 9 годам тюремного заключения общего режима, а также оштрафована на 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла. Защита американки подала апелляционную жалобу на приговор.

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