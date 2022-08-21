5-кратный чемпион НБА Деннис Родман едет в Россию, чтобы помочь в освобождении Бриттни Грайнер

Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман планирует отправиться в Россию, чтобы попытаться освободить баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную за контрабанду наркотиков.

«Я получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь этой девушке. Постараюсь отправиться туда на этой неделе», – подтвердил информацию Родман в разговоре с NBC News.

В течение последнего десятилетия Родман неоднократно посещал КНДР, встречаясь с руководителем государства Ким Чен Ыном. Прославленный баскетболист приписывает себе помощь в освобождении Кеннета Бэя, который являлся политическим заключенным в Северной Корее.

В 2014 году Родман посетил Москву. Во время визита он называл президента России Владимира Путина «крутым».

Центровая екатеринбургского УГМК, и сборной США Бриттни Грайнер приговорена российским судом к 9 годам тюремного заключения общего режима, а также оштрафована на 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла. Защита американки подала апелляционную жалобу на приговор.

Вашингтон предложил Москве обменять Виктора Бута на Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

Оружейный барон, хакеры-миллионеры и киллер. На кого могут обменять Бриттни Грайнер

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США

«Каждый день в русской тюрьме – кошмар». Карри и Леброн призывают освободить звезду женской НБА – она 4 месяца в СИЗО