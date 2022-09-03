Агент Дэмиана Лилларда: «Переход американцев в российские клубы – полное неуважение к Бриттни Грайнер»

Аарон Гудвин, агент разыгрывающего призвал бойкотировать российские команды из-за ареста Бриттни Грайнер.

В августе российский суд приговорил баскетболистку УГМК, и сборной США к 9 годам лишения свободы со штрафом 1 миллион рублей за контрабанду наркотиков.

«Нужно бойкотировать российские клубы. Мы не должны поддерживать их, независимо от того, сколько денег они обещают игрокам. Подписывать новые контракты там – это полное неуважение к и американскому баскетболу», – заявил Гудвин.

По расчетам USA Today, в следующем сезоне в России будут выступать минимум 31 баскетболист и одна баскетболистка из США.

Деннис Родман корешится с политиками по всему миру. А в Россию на переговоры все-таки не поедет