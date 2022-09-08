Стефен Карри: «Чемпионский титул 2022 года определенно самый особенный»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» объяснил, почему считает свой последний чемпионский титул (2021/22) самым значимым из четырех.

«Я не рыдаю на площадке без причины. Эти мощные эмоции, вырвавшиеся после шестого матча, показали, как много это значило для меня, как много это значило для нашей команды.

Что касается первого титула, мы не очень понимали, что происходит, пока не добились победы, а потом начали праздновать. Следующие два титула были своего рода подтверждением, попыткой остаться чемпионами. Но этот титул, который мы выиграли спустя три года, определенно самый особенный», – сказал Карри.

На вопрос о том, что для него ценнее, чемпионский перстень 2022 года или два перстня, которые он получил, играя вместе с Кевином Дюрэнтом в 2017 и 2018 годах, Карри, не раздумывая, ответил, что предпочел бы перстень, завоеванный в этом году.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?