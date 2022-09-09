Стив Керр: «У «Голден Стэйт» не будет проблем с мотивацией в новом сезоне»

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Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр считает, что команда с готовностью и энтузиазмом приступит к защите чемпионского звания в новом сезоне.

«У «Голден Стэйт» не будет проблем с мотивацией в новом сезоне, не думаю, что мы выгорели. Мне кажется, что все будут воодушевлены и взволнованы. Все наши ребята будут готовы взяться за дело, хорошо поработать и попытаться повторить.

Недавно списывался с Клэем Томпсоном. Он с нетерпением ждет начала тренировочного лагеря. Ожидаю, что в новом сезоне он будет выступать более стабильно», – заявил Керр.

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